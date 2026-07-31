NASDAQ Composite Index-Titel Timberland Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Timberland Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Timberland Bancorp-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Timberland Bancorp-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 31,29 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,196 Timberland Bancorp-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 44,88 USD gerechnet, wäre die Investition nun 143,43 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 143,43 USD, was einer positiven Performance von 43,43 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Timberland Bancorp eine Marktkapitalisierung von 350,78 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at