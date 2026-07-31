Timberland Bancorp Aktie
WKN: 923588 / ISIN: US8870981011
|Timberland Bancorp-Investition
|
31.07.2026 16:08:22
NASDAQ Composite Index-Titel Timberland Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Timberland Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Timberland Bancorp-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 31,29 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,196 Timberland Bancorp-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 44,88 USD gerechnet, wäre die Investition nun 143,43 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 143,43 USD, was einer positiven Performance von 43,43 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete Timberland Bancorp eine Marktkapitalisierung von 350,78 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!