NASDAQ Composite Index-Titel Timberland Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Timberland Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Timberland Bancorp-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Timberland Bancorp-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Timberland Bancorp-Papier an diesem Tag 33,30 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 30,030 Timberland Bancorp-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Timberland Bancorp-Aktie auf 46,24 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 388,59 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 38,86 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Timberland Bancorp eine Börsenbewertung in Höhe von 358,94 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at