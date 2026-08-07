NASDAQ Composite Index-Titel Timberland Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Timberland Bancorp-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Timberland Bancorp-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 07.08.2023 wurden Timberland Bancorp-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 30,95 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 32,310 Timberland Bancorp-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 06.08.2026 1 477,22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 45,72 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 47,72 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Timberland Bancorp belief sich jüngst auf 351,36 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at