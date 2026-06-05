NASDAQ Composite Index-Titel Timberland Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Timberland Bancorp-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Timberland Bancorp-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Timberland Bancorp-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 30,15 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Timberland Bancorp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 33,167 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 04.06.2026 1 369,49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 41,29 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 36,95 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Timberland Bancorp betrug jüngst 312,78 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at