Timberland Bancorp Aktie
WKN: 923588 / ISIN: US8870981011
|Rentables Timberland Bancorp-Investment?
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24.04.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel Timberland Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Timberland Bancorp von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde die Timberland Bancorp-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 27,45 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Timberland Bancorp-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 36,430 Timberland Bancorp-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 23.04.2026 1 476,87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 40,54 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 47,69 Prozent angezogen.
Timberland Bancorp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 317,58 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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