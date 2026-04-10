Timberland Bancorp Aktie
WKN: 923588 / ISIN: US8870981011
|Langfristige Anlage
|
10.04.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel Timberland Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Timberland Bancorp von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde das Timberland Bancorp-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 28,75 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Timberland Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 347,826 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 09.04.2026 auf 43,38 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 088,70 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 50,89 Prozent angewachsen.
Am Markt war Timberland Bancorp jüngst 334,39 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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