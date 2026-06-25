NASDAQ Composite Index-Titel TransAct Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TransAct Technologies von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren TransAct Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurden TransAct Technologies-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 3,62 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die TransAct Technologies-Aktie investierten, hätten nun 27,624 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen TransAct Technologies-Aktien wären am 24.06.2026 147,51 USD wert, da der Schlussstand 5,34 USD betrug. Damit wäre die Investition 47,51 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für TransAct Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 52,05 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at