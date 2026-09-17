TransAct Technologies Aktie

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WKN: 910968 / ISIN: US8929181035

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Performance unter der Lupe 17.09.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Titel TransAct Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TransAct Technologies-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die TransAct Technologies-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das TransAct Technologies-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 4,56 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 21,930 TransAct Technologies-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 110,96 USD, da sich der Wert eines TransAct Technologies-Anteils am 16.09.2026 auf 5,06 USD belief. Das entspricht einem Plus von 10,96 Prozent.

Zuletzt verbuchte TransAct Technologies einen Börsenwert von 52,79 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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