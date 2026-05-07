NASDAQ Composite Index-Titel TransAct Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in TransAct Technologies von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit TransAct Technologies-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die TransAct Technologies-Anteile bei 5,60 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das TransAct Technologies-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1 785,714 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.05.2026 6 232,14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,49 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 37,68 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete TransAct Technologies eine Marktkapitalisierung von 34,60 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at