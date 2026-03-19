TransAct Technologies Aktie
WKN: 910968 / ISIN: US8929181035
|TransAct Technologies-Anlage
|
19.03.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel TransAct Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in TransAct Technologies von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades TransAct Technologies-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 11,90 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die TransAct Technologies-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 84,034 TransAct Technologies-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 18.03.2026 287,39 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,42 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 71,26 Prozent gleich.
Jüngst verzeichnete TransAct Technologies eine Marktkapitalisierung von 35,20 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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