TransAct Technologies Aktie

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WKN: 910968 / ISIN: US8929181035

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Rentable TransAct Technologies-Investition? 06.08.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Titel TransAct Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in TransAct Technologies von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren TransAct Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Die TransAct Technologies-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des TransAct Technologies-Papiers betrug an diesem Tag 16,40 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die TransAct Technologies-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,098 TransAct Technologies-Aktien. Die gehaltenen TransAct Technologies-Aktien wären am 05.08.2026 34,39 USD wert, da der Schlussstand 5,64 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 65,61 Prozent.

TransAct Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 57,64 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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