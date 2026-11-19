Die TransAct Technologies-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des TransAct Technologies-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 6,93 USD. Bei einem TransAct Technologies-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,430 TransAct Technologies-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 18.11.2026 auf 4,57 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 65,95 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 34,05 Prozent abgenommen.

TransAct Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 48,16 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at