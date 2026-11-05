TransAct Technologies Aktie
WKN: 910968 / ISIN: US8929181035
|Rentables TransAct Technologies-Investment?
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05.11.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel TransAct Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TransAct Technologies von vor 10 Jahren verloren
Die TransAct Technologies-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 6,55 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 152,672 TransAct Technologies-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 804,58 USD, da sich der Wert eines TransAct Technologies-Anteils am 04.11.2026 auf 5,27 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 19,54 Prozent abgenommen.
Zuletzt verbuchte TransAct Technologies einen Börsenwert von 54,31 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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