TransAct Technologies Aktie
WKN: 910968 / ISIN: US8929181035
|TransAct Technologies-Investition
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30.04.2026 16:04:47
NASDAQ Composite Index-Titel TransAct Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TransAct Technologies von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der TransAct Technologies-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 3,48 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 287,356 TransAct Technologies-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 956,90 USD, da sich der Wert einer TransAct Technologies-Aktie am 29.04.2026 auf 3,33 USD belief. Das entspricht einem Minus von 4,31 Prozent.
Zuletzt ergab sich für TransAct Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 34,19 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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