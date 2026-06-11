NASDAQ Composite Index-Titel TransAct Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TransAct Technologies von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in TransAct Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 11.06.2021 wurde die TransAct Technologies-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 13,20 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 75,758 TransAct Technologies-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der TransAct Technologies-Aktie auf 5,02 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 380,30 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 61,97 Prozent gleich.

TransAct Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 50,81 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at