TransAct Technologies Aktie
WKN: 910968 / ISIN: US8929181035
|TransAct Technologies-Anlage
|
01.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel TransAct Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TransAct Technologies von vor 5 Jahren eingebracht
TransAct Technologies-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 13,50 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 740,741 TransAct Technologies-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 585,19 USD, da sich der Wert eines TransAct Technologies-Anteils am 30.09.2026 auf 4,84 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 64,15 Prozent vermindert.
Der TransAct Technologies-Wert an der Börse wurde auf 47,71 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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