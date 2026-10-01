TransAct Technologies Aktie

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WKN: 910968 / ISIN: US8929181035

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TransAct Technologies-Anlage 01.10.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Titel TransAct Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TransAct Technologies von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen TransAct Technologies-Investment gewesen.

TransAct Technologies-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 13,50 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 740,741 TransAct Technologies-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 585,19 USD, da sich der Wert eines TransAct Technologies-Anteils am 30.09.2026 auf 4,84 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 64,15 Prozent vermindert.

Der TransAct Technologies-Wert an der Börse wurde auf 47,71 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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