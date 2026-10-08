NASDAQ Composite Index-Titel TransAct Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein TransAct Technologies-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in TransAct Technologies-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 10 Jahren wurden TransAct Technologies-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 7,26 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die TransAct Technologies-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 13,774 TransAct Technologies-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.10.2026 gerechnet (4,63 USD), wäre das Investment nun 63,77 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 36,23 Prozent verringert.

Der Marktwert von TransAct Technologies betrug jüngst 48,70 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at