TransAct Technologies Aktie
WKN: 910968 / ISIN: US8929181035
|Profitable TransAct Technologies-Anlage?
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12.03.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel TransAct Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein TransAct Technologies-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde die TransAct Technologies-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die TransAct Technologies-Aktie 6,89 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das TransAct Technologies-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,514 TransAct Technologies-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 46,59 USD, da sich der Wert eines TransAct Technologies-Anteils am 11.03.2026 auf 3,21 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 53,41 Prozent vermindert.
Jüngst verzeichnete TransAct Technologies eine Marktkapitalisierung von 32,38 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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