NASDAQ Composite Index-Titel TransAct Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine TransAct Technologies-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in TransAct Technologies-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurden TransAct Technologies-Anteile feiertags-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des TransAct Technologies-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 7,37 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die TransAct Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 357,773 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der TransAct Technologies-Aktie auf 4,04 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 485,40 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 45,15 Prozent verringert.

Alle TransAct Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 40,60 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at