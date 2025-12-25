TransAct Technologies Aktie
WKN: 910968 / ISIN: US8929181035
|TransAct Technologies-Performance im Blick
|
25.12.2025 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Titel TransAct Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine TransAct Technologies-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden TransAct Technologies-Anteile feiertags-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des TransAct Technologies-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 7,37 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die TransAct Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 357,773 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der TransAct Technologies-Aktie auf 4,04 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 485,40 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 45,15 Prozent verringert.
Alle TransAct Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 40,60 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!