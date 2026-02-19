NASDAQ Composite Index-Titel TransAct Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine TransAct Technologies-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in TransAct Technologies eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 19.02.2021 wurde das TransAct Technologies-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren TransAct Technologies-Anteile an diesem Tag 9,65 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die TransAct Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,363 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 18.02.2026 auf 3,64 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 37,72 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 62,28 Prozent verringert.

TransAct Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 36,09 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at