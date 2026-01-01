NASDAQ Composite Index-Titel TransAct Technologies-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TransAct Technologies von vor 10 Jahren angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen TransAct Technologies-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das TransAct Technologies-Papier feiertags-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 8,58 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das TransAct Technologies-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1 165,501 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.12.2025 gerechnet (4,00 USD), wäre die Investition nun 4 662,00 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 53,38 Prozent.

TransAct Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 40,76 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at