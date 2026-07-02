TransAct Technologies Aktie
WKN: 910968 / ISIN: US8929181035
|Lukrativer TransAct Technologies-Einstieg?
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02.07.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel TransAct Technologies-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TransAct Technologies von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades TransAct Technologies-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 8,96 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 111,607 TransAct Technologies-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 30.06.2026 auf 5,84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 651,79 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34,82 Prozent verringert.
Alle TransAct Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 60,31 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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