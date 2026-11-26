TransAct Technologies Aktie
WKN: 910968 / ISIN: US8929181035
|TransAct Technologies-Anlage im Blick
|
26.11.2026 16:03:31
NASDAQ Composite Index-Titel TransAct Technologies-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TransAct Technologies von vor 5 Jahren angefallen
Die TransAct Technologies-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren TransAct Technologies-Anteile an diesem Tag 11,75 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 85,106 TransAct Technologies-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 4,70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 400,00 USD wert. Das entspricht einem Minus von 60,00 Prozent.
TransAct Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 48,01 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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