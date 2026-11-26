Vor Jahren in TransAct Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Die TransAct Technologies-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren TransAct Technologies-Anteile an diesem Tag 11,75 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 85,106 TransAct Technologies-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 4,70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 400,00 USD wert. Das entspricht einem Minus von 60,00 Prozent.

TransAct Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 48,01 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at