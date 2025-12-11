Trend Micro Aktie
11.12.2025 10:03:31
NASDAQ Composite Index-Titel Trend Micro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Trend Micro von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Trend Micro-Anteilen an der Börse TOKIO ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 5 270,00 JPY. Wer vor 10 Jahren 100 JPY in die Trend Micro-Aktie investiert hat, hat nun 0,019 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 127,42 JPY, da sich der Wert eines Trend Micro-Papiers am 10.12.2025 auf 6 715,00 JPY belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 27,42 Prozent angezogen.
Der Trend Micro-Wert an der Börse wurde auf 898,98 Mrd. JPY beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
