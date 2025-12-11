Trend Micro Aktie

Trend Micro für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 915793 / ISIN: JP3637300009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitables Trend Micro-Investment? 11.12.2025 10:03:31

NASDAQ Composite Index-Titel Trend Micro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Trend Micro von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Trend Micro-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Trend Micro-Anteilen an der Börse TOKIO ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 5 270,00 JPY. Wer vor 10 Jahren 100 JPY in die Trend Micro-Aktie investiert hat, hat nun 0,019 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 127,42 JPY, da sich der Wert eines Trend Micro-Papiers am 10.12.2025 auf 6 715,00 JPY belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 27,42 Prozent angezogen.

Der Trend Micro-Wert an der Börse wurde auf 898,98 Mrd. JPY beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Trend Micro Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Trend Micro Inc.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Trend Micro Inc. 35,96 -3,75% Trend Micro Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen