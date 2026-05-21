Trend Micro Aktie

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WKN: 915793 / ISIN: JP3637300009

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Trend Micro-Performance im Blick 21.05.2026 10:03:40

NASDAQ Composite Index-Titel Trend Micro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Trend Micro von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Trend Micro-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Trend Micro-Anteile via Börse TOKIO gehandelt. Der Schlusskurs des Trend Micro-Papiers betrug an diesem Tag 5 520,00 JPY. Wenn ein Anleger damals 1 000 JPY in die Trend Micro-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,181 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Trend Micro-Anteile wären am 20.05.2026 1 076,81 JPY wert, da der Schlussstand 5 944,00 JPY betrug. Damit hätte sich das Investment um 7,68 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Trend Micro belief sich zuletzt auf 792,23 Mrd. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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