Trend Micro Aktie

Trend Micro für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 915793 / ISIN: JP3637300009

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Trend Micro-Investition im Blick 30.04.2026 10:03:37

NASDAQ Composite Index-Titel Trend Micro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Trend Micro-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Trend Micro-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Trend Micro-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse TOKIO gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 4 185,00 JPY wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 JPY in den Konzern investierten, besitzen nun 0,239 Trend Micro-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 28.04.2026 1 340,74 JPY wert, da sich der letzte Kurs auf 5 611,00 JPY belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +34,07 Prozent.

Alle Trend Micro-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 732,10 Mrd. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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