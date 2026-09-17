NASDAQ Composite Index-Titel Trend Micro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Trend Micro-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Trend Micro-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Trend Micro-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse TOKIO gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 3 540,00 JPY. Wenn ein Anleger damals 100 JPY in das Trend Micro-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,028 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 180,54 JPY, da sich der Wert eines Trend Micro-Anteils am 16.09.2026 auf 6 391,00 JPY belief. Das entspricht einem Anstieg um 80,54 Prozent.

Der Börsenwert von Trend Micro belief sich zuletzt auf 821,61 Mrd. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at