Trend Micro Aktie
WKN: 915793 / ISIN: JP3637300009
|Trend Micro-Performance im Blick
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23.07.2026 10:03:24
NASDAQ Composite Index-Titel Trend Micro-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Trend Micro-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse TOKIO wochenend-bedingt kein Handel mit dem Trend Micro-Papier statt. Der Schlusskurs der Trend Micro-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 3 815,00 JPY. Bei einer 1 000-JPY-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,262 Trend Micro-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.07.2026 gerechnet (6 319,00 JPY), wäre die Investition nun 1 656,36 JPY wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 65,64 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Trend Micro eine Marktkapitalisierung von 826,98 Mrd. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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