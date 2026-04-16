Trend Micro Aktie

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WKN: 915793 / ISIN: JP3637300009

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Trend Micro-Performance 16.04.2026 10:03:28

NASDAQ Composite Index-Titel Trend Micro-Aktie: So viel hätte eine Investition in Trend Micro von vor 3 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Trend Micro-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Trend Micro-Aktie via Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 6 640,00 JPY. Bei einer 10 000-JPY-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,506 Trend Micro-Aktien. Die gehaltenen Trend Micro-Anteile wären am 15.04.2026 8 221,39 JPY wert, da der Schlussstand 5 459,00 JPY betrug. Mit einer Performance von -17,79 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Trend Micro erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 700,58 Mrd. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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