Am 19.11.2025 wurde die Trend Micro-Aktie an der Börse TOKIO gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 7 818,00 JPY. Bei einem Investment von 100 JPY in das Trend Micro-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,013 Trend Micro-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 90,82 JPY, da sich der Wert einer Trend Micro-Aktie am 18.11.2026 auf 7 100,00 JPY belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9,18 Prozent verringert.

Am Markt war Trend Micro jüngst 928,43 Mrd. JPY wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at