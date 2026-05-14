Trend Micro Aktie
WKN: 915793 / ISIN: JP3637300009
|Frühe Investition
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14.05.2026 10:03:37
NASDAQ Composite Index-Titel Trend Micro-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Trend Micro von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse TOKIO wochenend-bedingt kein Handel mit Trend Micro-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 6 390,00 JPY. Bei einer Investition in Höhe von 100 JPY zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,016 Trend Micro-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.05.2026 gerechnet (5 607,00 JPY), wäre das Investment nun 87,75 JPY wert. Das entspricht einem Minus von 12,25 Prozent.
Insgesamt war Trend Micro zuletzt 730,82 Mrd. JPY wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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