WKN: 915793 / ISIN: JP3637300009

Trend Micro-Investmentbeispiel 01.01.2026 10:03:37

NASDAQ Composite Index-Titel Trend Micro-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Trend Micro von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Trend Micro-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Trend Micro-Aktie an der Börse TOKIO feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 5 940,00 JPY. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 JPY in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,684 Trend Micro-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Trend Micro-Aktien wären am 30.12.2025 10 946,13 JPY wert, da der Schlussstand 6 502,00 JPY betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +9,46 Prozent.

Der Trend Micro-Wert an der Börse wurde auf 857,49 Mrd. JPY beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Trend Micro Inc.

Trend Micro Inc. 35,18 -0,11% Trend Micro Inc.

