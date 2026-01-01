NASDAQ Composite Index-Titel Trend Micro-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Trend Micro von vor 5 Jahren verdient

Trend Micro Aktie
Trend Micro-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Trend Micro von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Trend Micro-Aktie an der Börse TOKIO feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 5 940,00 JPY. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 JPY in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,684 Trend Micro-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Trend Micro-Aktien wären am 30.12.2025 10 946,13 JPY wert, da der Schlussstand 6 502,00 JPY betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +9,46 Prozent.
Der Trend Micro-Wert an der Börse wurde auf 857,49 Mrd. JPY beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
