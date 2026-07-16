NASDAQ Composite Index-Titel Trend Micro-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Trend Micro von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Trend Micro eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Trend Micro-Papier via Börse TOKIO gehandelt. Der Schlusskurs des Trend Micro-Papiers betrug an diesem Tag 5 820,00 JPY. Bei einem Investment von 100 JPY in Trend Micro-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,017 Trend Micro-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 15.07.2026 auf 6 391,00 JPY (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 109,81 JPY wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 9,81 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Trend Micro belief sich zuletzt auf 821,91 Mrd. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at