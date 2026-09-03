Trend Micro Aktie
WKN: 915793 / ISIN: JP3637300009
|Performance im Blick
|
03.09.2026 10:04:02
NASDAQ Composite Index-Titel Trend Micro-Aktie: So viel Verlust hätte ein Trend Micro-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Trend Micro-Aktie an der Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 6 171,00 JPY. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 JPY in die Trend Micro-Aktie investierten, hätten nun 0,162 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Trend Micro-Aktie auf 5 778,00 JPY belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 936,32 JPY wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 6,37 Prozent.
Der Börsenwert von Trend Micro belief sich zuletzt auf 784,38 Mrd. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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