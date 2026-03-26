Trend Micro Aktie
WKN: 915793 / ISIN: JP3637300009
|Trend Micro-Performance im Blick
|
26.03.2026 10:03:29
NASDAQ Composite Index-Titel Trend Micro-Aktie: So viel Verlust hätte ein Trend Micro-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Trend Micro-Papier via Börse TOKIO gehandelt. Zum Handelsende stand die Trend Micro-Aktie an diesem Tag bei 5 570,00 JPY. Bei einem Investment von 10 000 JPY in die Trend Micro-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,795 Trend Micro-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.03.2026 gerechnet (5 323,00 JPY), wäre das Investment nun 9 556,55 JPY wert. Mit einer Performance von -4,43 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Trend Micro wurde jüngst mit einem Börsenwert von 695,97 Mrd. JPY gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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