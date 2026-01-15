NASDAQ Composite Index-Titel Trend Micro-Aktie: So viel Verlust hätte ein Trend Micro-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurden Trend Micro-Anteile via Börse TOKIO gehandelt. Zum Handelsende stand das Trend Micro-Papier an diesem Tag bei 8 499,00 JPY. Bei einem Investment von 1 000 JPY in die Trend Micro-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,118 Trend Micro-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 776,44 JPY, da sich der Wert eines Trend Micro-Papiers am 14.01.2026 auf 6 599,00 JPY belief. Damit hätte sich die Investition um 22,36 Prozent vermindert.

Trend Micro markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 866,21 Mrd. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at