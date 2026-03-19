NASDAQ Composite Index-Titel Trend Micro-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Trend Micro von vor 3 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Trend Micro-Aktie gebracht.

Die Trend Micro-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Trend Micro-Papier bei 6 400,00 JPY. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 JPY zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,156 Trend Micro-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 18.03.2026 834,84 JPY wert, da sich der letzte Kurs auf 5 343,00 JPY belief. Die Abnahme von 1 000 JPY zu 834,84 JPY entspricht einer negativen Performance von 16,52 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Trend Micro eine Börsenbewertung in Höhe von 697,08 Mrd. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at