NASDAQ Composite Index-Titel Trend Micro-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Trend Micro von vor 3 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Trend Micro-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 3 Jahren wurden Trend Micro-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse TOKIO gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Trend Micro-Papier bei 6 821,00 JPY. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 JPY zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,466 Trend Micro-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.07.2026 auf 6 242,00 JPY (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 151,15 JPY wert. Das entspricht einer Abnahme von 8,49 Prozent.

Trend Micro erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 827,91 Mrd. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at