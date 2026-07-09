Trend Micro Aktie
WKN: 915793 / ISIN: JP3637300009
|Trend Micro-Anlage im Blick
|
09.07.2026 10:03:25
NASDAQ Composite Index-Titel Trend Micro-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Trend Micro von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurden Trend Micro-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse TOKIO gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Trend Micro-Papier bei 6 821,00 JPY. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 JPY zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,466 Trend Micro-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.07.2026 auf 6 242,00 JPY (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 151,15 JPY wert. Das entspricht einer Abnahme von 8,49 Prozent.
Trend Micro erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 827,91 Mrd. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!