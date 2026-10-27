Trustmark Aktie
WKN: 872967 / ISIN: US8984021027
|Performance unter der Lupe
|
27.10.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Titel Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Trustmark von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 27.10.2016 wurde das Trustmark-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 27,92 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 358,166 Trustmark-Aktien. Die gehaltenen Trustmark-Papiere wären am 26.10.2026 16 554,44 USD wert, da der Schlussstand 46,22 USD betrug. Aus 10 000 USD wurden somit 16 554,44 USD, was einer positiven Performance von 65,54 Prozent entspricht.
Trustmark wurde am Markt mit 2,68 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Trustmark Corp.
Analysen zu Trustmark Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Trustmark Corp.
|46,12
|-0,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: ATX schließt deutlich im Plus -- DAX letztlich fester -- Wall Street beendet Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten klare Gewinne. Der US-Leitindex bewegte sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.