NASDAQ Composite Index-Titel Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Trustmark von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Trustmark-Aktie gebracht.

Am 27.10.2016 wurde das Trustmark-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 27,92 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 358,166 Trustmark-Aktien. Die gehaltenen Trustmark-Papiere wären am 26.10.2026 16 554,44 USD wert, da der Schlussstand 46,22 USD betrug. Aus 10 000 USD wurden somit 16 554,44 USD, was einer positiven Performance von 65,54 Prozent entspricht.

Trustmark wurde am Markt mit 2,68 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at