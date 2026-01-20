Trustmark Aktie
WKN: 872967 / ISIN: US8984021027
|Rentabler Trustmark-Einstieg?
|
20.01.2026 16:04:27
NASDAQ Composite Index-Titel Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Trustmark von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Trustmark-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Trustmark-Papier bei 20,42 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 48,972 Trustmark-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.01.2026 gerechnet (41,31 USD), wäre das Investment nun 2 023,02 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 2 023,02 USD entspricht einer Performance von +102,30 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Trustmark bezifferte sich zuletzt auf 2,48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!