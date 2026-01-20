NASDAQ Composite Index-Titel Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Trustmark von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Trustmark-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Trustmark-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Trustmark-Papier bei 20,42 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 48,972 Trustmark-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.01.2026 gerechnet (41,31 USD), wäre das Investment nun 2 023,02 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 2 023,02 USD entspricht einer Performance von +102,30 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Trustmark bezifferte sich zuletzt auf 2,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at