NASDAQ Composite Index-Titel Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Trustmark von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Trustmark gewesen.

Am 09.06.2016 wurden Trustmark-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Trustmark-Anteile betrug an diesem Tag 24,62 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Trustmark-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,062 Trustmark-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 180,10 USD, da sich der Wert eines Trustmark-Anteils am 08.06.2026 auf 44,34 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 80,10 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Trustmark zuletzt 2,59 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at