Trustmark Aktie
WKN: 872967 / ISIN: US8984021027
|Lohnendes Trustmark-Investment?
|
23.06.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Trustmark von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde die Trustmark-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Trustmark-Anteile bei 21,68 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 461,255 Trustmark-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20 802,58 USD, da sich der Wert eines Trustmark-Papiers am 22.06.2026 auf 45,10 USD belief. Das entspricht einem Plus von 108,03 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Trustmark belief sich zuletzt auf 2,61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Trustmark Corp.
Analysen zu Trustmark Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Trustmark Corp.
|45,22
|0,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen belasten: ATX und DAX schließen deutlich leichter -- Börsen in Fernost letztlich tiefrot - Nikkei bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag mit deutlichen Verlusten. Die US-Börsen bewegen sich klar im Minus. Die asiatischen Börsen gaben kräftig nach.