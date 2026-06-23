NASDAQ Composite Index-Titel Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Trustmark von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Trustmark-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Trustmark-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Trustmark-Anteile bei 21,68 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 461,255 Trustmark-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20 802,58 USD, da sich der Wert eines Trustmark-Papiers am 22.06.2026 auf 45,10 USD belief. Das entspricht einem Plus von 108,03 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Trustmark belief sich zuletzt auf 2,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at