NASDAQ Composite Index-Titel Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Trustmark von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Trustmark-Investment verdienen können.

Das Trustmark-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 27,56 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 3,628 Trustmark-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Trustmark-Aktie auf 40,78 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 147,97 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 47,97 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Trustmark eine Börsenbewertung in Höhe von 2,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at