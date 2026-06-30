Trustmark Aktie
WKN: 872967 / ISIN: US8984021027
|Trustmark-Anlage
|
30.06.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Titel Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Trustmark von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Trustmark-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Trustmark-Aktie betrug an diesem Tag 30,80 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Trustmark-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,247 Trustmark-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 29.06.2026 auf 46,06 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 149,55 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 49,55 Prozent.
Der Trustmark-Wert an der Börse wurde auf 2,73 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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