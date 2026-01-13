Trustmark Aktie
WKN: 872967 / ISIN: US8984021027
|Langfristige Performance
|
13.01.2026 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Titel Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Trustmark von vor 5 Jahren eingefahren
Trustmark-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 30,40 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Trustmark-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,289 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 12.01.2026 131,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 39,90 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 31,25 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Trustmark bezifferte sich zuletzt auf 2,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Trustmark Corp.
Analysen zu Trustmark Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Trustmark Corp.
|39,92
|0,05%
