Trustmark Aktie

Trustmark für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 872967 / ISIN: US8984021027

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Performance 13.01.2026 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Titel Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Trustmark von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Trustmark-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Trustmark-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 30,40 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Trustmark-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,289 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 12.01.2026 131,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 39,90 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 31,25 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Trustmark bezifferte sich zuletzt auf 2,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Trustmark Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Trustmark Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Trustmark Corp. 39,92 0,05% Trustmark Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX leichter -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester -- Nikkei überspringt erstmals 54.000-Punkte-Marke
Der heimische Aktienmarkt tendiert zur Wochenmitte seitwärts, während der deutsche Leitindex nachgibt. An den Börsen in Fernost ging es am Mittwoch mehrheitlich bergauf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen