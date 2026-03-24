Trustmark Aktie
WKN: 872967 / ISIN: US8984021027
|Lohnendes Trustmark-Investment?
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24.03.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Titel Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Trustmark von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die Trustmark-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Trustmark-Aktie bei 35,10 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Trustmark-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 28,490 Trustmark-Anteilen. Die gehaltenen Trustmark-Papiere wären am 23.03.2026 1 191,45 USD wert, da der Schlussstand 41,82 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 19,15 Prozent zugenommen.
Der Trustmark-Wert an der Börse wurde auf 2,46 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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