Trustmark Aktie
WKN: 872967 / ISIN: US8984021027
|Lukrative Trustmark-Investition?
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03.11.2026 16:03:57
NASDAQ Composite Index-Titel Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Trustmark von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Trustmark-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Trustmark-Anteile bei 37,39 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Trustmark-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,675 Trustmark-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 121,32 USD, da sich der Wert eines Trustmark-Papiers am 02.11.2026 auf 45,36 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 21,32 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Trustmark betrug jüngst 2,55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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