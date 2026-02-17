NASDAQ Composite Index-Titel Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Trustmark-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Trustmark-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Trustmark-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 22,04 USD. Bei einem Trustmark-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 453,721 Trustmark-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Trustmark-Aktie auf 44,73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 294,92 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 102,95 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Trustmark eine Marktkapitalisierung von 2,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at