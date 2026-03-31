NASDAQ Composite Index-Titel Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Trustmark-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren Trustmark-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Trustmark-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Trustmark-Anteile an diesem Tag 24,70 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Trustmark-Aktie investierten, hätten nun 404,858 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Trustmark-Aktien wären am 30.03.2026 17 036,44 USD wert, da der Schlussstand 42,08 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 70,36 Prozent.

Der Börsenwert von Trustmark belief sich jüngst auf 2,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at