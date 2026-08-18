Trustmark Aktie

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WKN: 872967 / ISIN: US8984021027

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Trustmark-Investment 18.08.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Titel Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Trustmark-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Trustmark-Investment verdienen können.

Trustmark-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Trustmark-Papier bei 24,34 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Trustmark-Aktie investiert hat, hat nun 41,085 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Trustmark-Aktie auf 48,13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 977,40 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 97,74 Prozent vermehrt.

Trustmark wurde am Markt mit 2,81 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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